В Минобороны сообщили об уничтожении 15 БПЛА над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над пятью российскими регионами. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что военные ликвидировали данные аппараты в период с 15:00 до 20:00 мск. При этом семь БПЛА было сбито над территорией Брянской области, три — над Орловской, по два — над Курской и Тульской областями. Еще один беспилотник уничтожили над Калужской областью.

Незадолго до этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что менее 1% дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигают своих целей в России. При этом все российские компании, включая нефтяные и газовые, принимают максимальные меры для защиты объектов. В частности, устанавливают мобильные огневые группы, которые поражают воздушные цели.

Днем 28 октября в Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских БПЛА. По данным оборонного ведомства, средства ПВО уничтожили над российскими регионами 124 украинских беспилотника самолетного типа.

Ранее Шойгу заявил, что удары БПЛА не дестабилизируют обстановку в России.