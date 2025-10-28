В МИД РФ обвинили НАТО в открытой конфронтации с Россией

МИД РФ: НАТО активизировало разведку на Балтике и в Черном море

Страны НАТО перешли к открытой конфронтации с Россией и активно ведут разведку на ее границах, заявил замглавы делегации РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«Страны НАТО перешли к практической реализации курса на открытую конфронтацию с Россией. <...> Активизировалась разведывательная деятельность на наших морских и воздушных границах на Балтике и в Черном море», — отметил дипломат.

По его словам, к сложившейся ситуации привели не действия Москвы, а агрессивная политика Запада, направленная против России, и его пренебрежение российскими интересами.

В сентябре помощник президента России Николай Патрушев заявлял, что череда инцидентов с подводными кабелями и судами РФ говорят о решении Запада повысить ставки и превратить Балтику в арену необъявленной гибридной войны.

Он отметил, что диверсии на «Северных потоках» стали лишь прологом к новому и беспрецедентному в современной истории витку напряженности.

Ранее военный эксперт рассказал о патрулировании Балтики дронами НАТО.