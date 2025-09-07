Патрушев указал на желание Запада сделать Балтику ареной необъявленной гибридной войны

Череда инцидентов с подводными кабелями и судами РФ говорят о решении Запада повысить ставки и превратить Балтику в арену необъявленной гибридной войны. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в колонке для «Коммерсанта».

Он отметил, что диверсии на «Северных потоках» стали лишь прологом к новому и беспрецедентному в современной истории витку напряженности на данном направлении.

«Череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами свидетельствует о том, что Запад всерьез решил повысить ставки, сделав Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны», — подчеркнул Патрушев.

Помощник президента РФ также напомнил об учениях НАТО на Балтике незадолго до подрыва «Северных потоков».

Патрушев обратил внимание на то, что сами арестованные по подозрению в причастности к инциденту украинцы заявили, что проводимое в их отношении расследование направлено на возложение вины на Украину и прикрытие реальных организаторов и участников теракта.

В июле ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев заявил, что существуют большие риски прямого столкновения НАТО и России на Балтике, поскольку страны Североатлантического альянса стремятся подорвать судоходство РФ в регионе.

Ранее посол предупредил об ответе России на попытки «пиратства» против танкеров в Балтике.