Военный эксперт рассказал о патрулировании Балтики дронами НАТО

Эксперт Степанов рассказал о финальном этапе блокировки Балтики дронами НАТО
Global Look Press/Keystone Press Agency

НАТО выходит на финальный этап установки надводных, подводных и межсредных дронов и уже с этого лета с их помощью патрулирует Балтийское море, отметил в интервью ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

По его словам, они действуют в двух направлениях — перекрывают датские каналы и создают блокаду для выхода кораблей в самом узком месте Финского залива.

«Они действуют с двух направлений: во-первых, перекрытие датских каналов для того, чтобы блокировать выход в открытый океан. Второй заградительный эшелон - перекрытие выхода для кораблей Ленинградской военной базы из Санкт-Петербурга в самом узком «горлышке» возле финских территориальных вод», — сказал он.

Технология применение морских дронов была отработана в 2022 году в Персидском заливе на учениях Digital Horizon. Там применялись беспилотники и системы на основе искусственного интеллекта. Позже похожие решения были применены на Балтике.

В июне 2025 года в Финском заливе прошли учения НАТО Baltops-2025 с использованием новейших морских беспилотников США и Франции.

Степанов отмечает, что подобные действия доказывают, что в регионе отрабатывается сценарий блокирования российских кораблей с помощью дронов, которые способны не только вести разведку, но и наносить удары.

Ранее в РФ заявили, что НАТО делает Балтику нестабильным регионом.

