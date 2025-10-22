На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генштаб заявил о распространении соцгарантий на резервистов

Генштаб ВС РФ: резервисты получат аналогичные военнослужащим соцгарантии
Илья Питалев/РИА Новости

Резервисты в России получают полный объем социальных гарантий и денежное довольствие, аналогичные военнослужащим. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, передает ТАСС.

«В соответствии с законодательством резервистам выплачивается денежное довольствие как за пребывание в резерве, так и за участие в специальных сборах», — сообщил Цимлянский на брифинге.

Он уточнил, что резервисты обеспечиваются продовольственным, вещевым и другими видами довольствия, а также имеют право на социальные гарантии, компенсации, страховые выплаты и медицинское обеспечение как военнослужащие.

Также Цимлянский заявил, что резервисты не будут привлекаться к участию в СВО и задачам за пределами России. Он напомнил, что согласно закону, резервисты участвуют в защите критически важных объектов только «на территории своего родного региона», и это прописано отдельными пунктами в контракте.

Ранее в Генштабе назвали дату отправки призывников в воинские части.

