Резервистов не будут отправлять на СВО

МО: резервисты не будут привлекаться к участию в СВО и задачам за пределами РФ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Резервистов не будут привлекать к участию в специальной военной операции (СВО) или выполнению задач за пределами Российской Федерации (РФ). Об этом на брифинге в Минобороны сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, его цитирует РИА Новости.

Он напомнил, что согласно закону, резервисты участвуют в защите критически важных объектов только «на территории своего родного региона», и это прописано отдельными пунктами в контракте.

До этого кабмин одобрил привлечение в армию резервистов для задач за пределами России. В материалах заседания комиссии правительства указано, что у Минобороны появится возможность привлекать людей из мобилизационного резерва для выполнения задач в период контртеррористической операции или при использовании вооруженных сил за пределами страны. Реализовывать данную инициативу предполагалось за счет внесения изменений в Федеральный закон «Об обороне».

Ранее в Генштабе назвали дату отправки призывников в воинские части.

