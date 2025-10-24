На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили привлекать резервистов для защиты важных объектов

В Госдуму внесен проект о привлечении резервистов к защите важных объектов
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, разрешающий привлекать граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил, к специальным сборам для защиты критически важных объектов. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В Генштабе ВС РФ подчеркивают, что законопроект не имеет отношения к мобилизации и касается исключительно добровольцев. Как ранее пояснял начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский, на сборы планируется привлекать наиболее подготовленных граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве.

Согласно законопроекту, на основании указа президента России резервистов можно будет направлять на специальные сборы для защиты критически важных объектов энергетики, транспорта и других объектов жизнеобеспечения. В Генштабе отмечают, что резервистов важно не путать с контрактниками — они не являются военнослужащими и совмещают пребывание в резерве с основной работой.

Участники специальных сборов получат все социальные гарантии, предусмотренные для участников военных сборов, включая страховые выплаты и медицинское обеспечение.

При этом, как отмечал Цимлянский, резервисты не будут привлекаться к участию в СВО и задачам за пределами РФ.

Ранее Генштаб заявил о распространении соцгарантий на резервистов.

