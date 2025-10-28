Воздушный бой дронов на оптоволокне попал на видео

На видео попал воздушный бой российского FPV-дрона с украинским беспилотником. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале военный блогер Борис Рожин.

На записи можно увидеть работу российских БПЛА-перехватчиков. Один из них сбил украинский FPV-дрон на Южно-Днепропетровском направлении, перерезав ему винтами оптоволоконные кабели управления. В результате вражеский беспилотник упал на землю и взорвался.

Рожин уточнил, что российским дроном управлял разведчик 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» из Бурятии.

Лишившиеся управления БПЛА, как правило, сразу падают и взрываются (как это показано на видео). Однако некоторые могут лететь в неведомую даль, набирая высоту. В таких случаях на подмогу вызывают дрон-бомбардировщик. Упавший аппарат добивают сбросами.

До этого на видео сняли неудачную попытку украинского перехватчика Як-52 сбить российский реактивный беспилотник-камикадзе «Герань-3» в Чернигове. На кадрах показано, как «Герань» в небе догоняет, а после и перегоняет украинское воздушное судно, поднятое для перехвата БПЛА. Однако у Як-52 не хватает скорости и маневренности, чтобы угнаться и ликвидировать дрон ВС России. В результате БПЛА, который может развивать крейсерскую скорость 550–600 км/ч, продолжил свой боевой полет.

Ранее появилось видео уничтожения беспилотника над Московской областью.