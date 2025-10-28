На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Воздушный бой дронов на оптоволокне попал на видео

Российский FPV-дрон перерезал оптоволокно БПЛА противника и снял это на видео
true
true
true

На видео попал воздушный бой российского FPV-дрона с украинским беспилотником. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале военный блогер Борис Рожин.

На записи можно увидеть работу российских БПЛА-перехватчиков. Один из них сбил украинский FPV-дрон на Южно-Днепропетровском направлении, перерезав ему винтами оптоволоконные кабели управления. В результате вражеский беспилотник упал на землю и взорвался.

Рожин уточнил, что российским дроном управлял разведчик 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» из Бурятии.

Лишившиеся управления БПЛА, как правило, сразу падают и взрываются (как это показано на видео). Однако некоторые могут лететь в неведомую даль, набирая высоту. В таких случаях на подмогу вызывают дрон-бомбардировщик. Упавший аппарат добивают сбросами.

До этого на видео сняли неудачную попытку украинского перехватчика Як-52 сбить российский реактивный беспилотник-камикадзе «Герань-3» в Чернигове. На кадрах показано, как «Герань» в небе догоняет, а после и перегоняет украинское воздушное судно, поднятое для перехвата БПЛА. Однако у Як-52 не хватает скорости и маневренности, чтобы угнаться и ликвидировать дрон ВС России. В результате БПЛА, который может развивать крейсерскую скорость 550–600 км/ч, продолжил свой боевой полет.

Ранее появилось видео уничтожения беспилотника над Московской областью.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами