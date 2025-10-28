На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ приближаются к Северску вдоль реки Северский Донец

Эксперт Киселев: ВС РФ от северной части Северска отделяет около 2,5 км
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска продолжают наступление в направлении Северска в Донецкой Народной Республике, продвигаясь вдоль реки Северский Донец. До северных окраин города осталось около двух километров, сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

«Русская армия продвигается вдоль реки Северский Донец. Сейчас мы находимся в Дроновке. <…> Нашим подразделениям осталось до северной части Северска порядка 2-2,5 км», — заявил он.

Киселев подчеркнул, что взятие Северска, расположенного на возвышенности, даст российским военным возможность установить контроль над близлежащими городами, такими как Краматорск, Славянск и Красный Лиман (известный также как Лиман).

25 октября военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска окружают Северск с трех сторон. Эксперт отметил, что ВС РФ оказывали давление как с северного, так и с южного направления. При этом особое внимание Марочко уделил успехам российских войск именно на восточных рубежах.

Ранее в ДНР сообщили об уличных боях в Северске

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами