ВС РФ приближаются к Северску вдоль реки Северский Донец

Эксперт Киселев: ВС РФ от северной части Северска отделяет около 2,5 км

Российские войска продолжают наступление в направлении Северска в Донецкой Народной Республике, продвигаясь вдоль реки Северский Донец. До северных окраин города осталось около двух километров, сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

«Русская армия продвигается вдоль реки Северский Донец. Сейчас мы находимся в Дроновке. <…> Нашим подразделениям осталось до северной части Северска порядка 2-2,5 км», — заявил он.

Киселев подчеркнул, что взятие Северска, расположенного на возвышенности, даст российским военным возможность установить контроль над близлежащими городами, такими как Краматорск, Славянск и Красный Лиман (известный также как Лиман).

25 октября военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска окружают Северск с трех сторон. Эксперт отметил, что ВС РФ оказывали давление как с северного, так и с южного направления. При этом особое внимание Марочко уделил успехам российских войск именно на восточных рубежах.

