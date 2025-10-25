На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказа о ситуации вокруг Северска

Марочко: ВС РФ охватывают Северск давлением на ВСУ с трех направлений
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска охватывают Северск в Донецкой народной республике (ДНР) с трех направлений. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта, на прошедшей неделе ВС РФ вели планомерный охват украинской группировки в Северске.

«Мы, прежде всего, давили как с северного направления, так и поддавливали с юга. Тут, естественно, нужно отметить успехи наших войск на восточных рубежах, потому что была выровнена линия боевого соприкосновения и, по сути, уже идут боевые действия и подготовительные мероприятия для захода с данного направления», — поделился Марочко.

18 октября Марочко сообщал, что освобождение российской армией села Песчаное в Харьковской области снизит количество ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум округам Луганской Народной Республики (ЛНР) — Троицкому и Сватовскому.

По его словам, речь идет о Троицком и Сватовском муниципальных округах. Марочко отметил, что уровень безопасности местных жителей после освобождения российскими военнослужащими повысился.

Военный эксперт также отметил, что продвижение Вооруженных сил России на запад от села Песчаного значительно увеличит буферную зону на стыке ЛНР и Харьковской области.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении семи населенных пунктов в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами