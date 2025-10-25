Военный эксперт рассказа о ситуации вокруг Северска

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска охватывают Северск в Донецкой народной республике (ДНР) с трех направлений. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта, на прошедшей неделе ВС РФ вели планомерный охват украинской группировки в Северске.

«Мы, прежде всего, давили как с северного направления, так и поддавливали с юга. Тут, естественно, нужно отметить успехи наших войск на восточных рубежах, потому что была выровнена линия боевого соприкосновения и, по сути, уже идут боевые действия и подготовительные мероприятия для захода с данного направления», — поделился Марочко.

18 октября Марочко сообщал, что освобождение российской армией села Песчаное в Харьковской области снизит количество ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум округам Луганской Народной Республики (ЛНР) — Троицкому и Сватовскому.

По его словам, речь идет о Троицком и Сватовском муниципальных округах. Марочко отметил, что уровень безопасности местных жителей после освобождения российскими военнослужащими повысился.

Военный эксперт также отметил, что продвижение Вооруженных сил России на запад от села Песчаного значительно увеличит буферную зону на стыке ЛНР и Харьковской области.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении семи населенных пунктов в зоне СВО.