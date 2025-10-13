В ДНР сообщили об уличных боях в Северске

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в Северске идут городские бои. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пушилина, российские военные продвигаются к Красному Лиману.

«Касаемо Северска: здесь мы видим и освобожденные населенные пункты, здесь мы видим и городские бои в Северске уже имеют место быть. Также мы видим, что приближаются и к Красному Лиману наши подразделения», — рассказал глава ДНР.

Он добавил, что российские военные также продолжают продвижение в черте населенного пункта Ямполь.

12 октября Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки контратаковать у Добропольского выступа в Донецкой народной республике, но российские войска продолжают удерживать позиции.

7 октября в Минобороны РФ сообщили, что бойцы российской группировки войск «Юг» взяли под контроль Федоровку в ДНР. По данным российского оборонного ведомства, были нанесены удары по живой силе противника в населенных пунктах Дроновка, Плещеевка, Северск, а также Закотное, Резниковка и Константиновка. В ходе боев украинская сторона потеряла порядка 100 солдат, а также танки и другую технику.

Ранее военный рассказал, как ВС РФ закрепились в Кузьминовке.