В США сообщили о секретном военном сотрудничестве между Вьетнамом и Россией

Вьетнам тайно закупил крупные партии оружия у России. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

В статье отмечается, что при президенте Джо Байдене сближение между Вашингтоном и Ханоем стало максимальным. Однако Россия не оставляла усилий, чтобы укрепить отношения с Вьетнамом как крупным покупателем своего оружия. Так, уже в прошлом году Ханой начал договариваться с Москвой о новых закупках вооружений, а с приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа этот процесс ускорился.

По данным NYT, летом этого года во Вьетнаме появились слухи о том, что власти тайно подписали с Россией новые крупные контракты на поставку авиационного и морского оружия. Один из чиновников подтвердил изданию, что сумма одной из сделок за 40 новых российских истребителей составила $8 млрд. В частности, Ханой намерен приобрести у России оснащенные системами радиоэлектронной борьбы самолеты Су-35.

Издание обращает особое внимание на то, что во Вьетнаме официально не объявлялось о закупках оружия в России.

12 октября сообщалось, что отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во Вьетнам.

Ранее Вьетнам и РФ договорились укреплять сотрудничество в военно-технической сфере.