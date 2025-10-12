На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во Вьетнам

Фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Гремящий» и большой морской танкер «Борис Бутома» Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли в порт Дананг Социалистической Республики Вьетнам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в ходе визита российские и вьетнамские моряки проведут протокольные и спортивные мероприятия. Помимо этого, у моряков ТОФ запланировано посещение достопримечательностей и знакомство с местной культурой.

3 сентября президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретился с лидером Вьетнама Лыонг Кыонгом. В ходе встречи глава российского государства поздравил коллегу с 80-летием провозглашения независимости республики. Лыонг Кыонг в свою очередь отметил, что каждый житель страны дорожит помощью, которую в прошлом оказал СССР, и добавил, что между Вьетнамом и Россией налажены братские отношения, которые были проверены временем.

Ранее Вьетнам и РФ договорились укреплять сотрудничество в военно-технической сфере.

