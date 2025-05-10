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Путин прокомментировал планы укреплять ВТС с Вьетнамом словами из советской песни

Вьетнам и РФ договорились укреплять сотрудничество в военно-технической сфере

Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам заявили о намерении укреплять двустороннее военно-техническое сотрудничество. Об этом пишет «Интерфакс».

Первым о планах укреплять связи в сфере обороны на совместной пресс-конференции заявил вьетнамский лидер, после чего Путин подтвердил его слова.

«Имею в виду слова известной у нас песни: «От тайги до британских морей Красная армия всех сильней»», — добавил президент России.

Стороны намерены углублять сотрудничество в «области обороны, безопасности и военной техники», а также совместно «реагировать на вызовы безопасности, кибербезопасности» и бороться «с преступлениями в сфере высоких технологий».

Генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама находится в Москве с рабочим визитом в честь торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая он принял участие в параде Победы. 10 мая То Ламу присвоили звание почетного профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

Ранее Путин поздравил президента Вьетнама с новой должностью.

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