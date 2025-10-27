На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава ДНР сообщил о бедственном положении ВСУ в Красноармейске

Пушилин: ВСУ долго не удержатся в Красноармейске, все пути снабжения перерезаны
Oleg Petrasiuk/AP

Все пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) перерезаны. Несмотря на накопленные запасы, долго противник там не удержится, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью телеканалу «Звезда».

«Пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится», — сказал Пушилин.

По его словам, в районе Красноармейска в фактическом окружении находятся более 5,5 тысяч человек. Пушилин выразил надежду, что совсем скоро придет хорошие новости с этого направления. Он подчеркнул, что для российской армии важно, чтобы этот период наступил как можно скорее.

27 октября Пушилин также заявил, что большая часть Красноармейска находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые группы ВС России ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске. По информации ведомства, в течение дня бойцы армии РФ ликвидировали более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ранее на Западе оценили вероятность скорого краха России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
