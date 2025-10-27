Шведский оборонный концерн Saab объявил о планах построить на Украине завод

Шведский производитель вооружений Saab планирует организовать производство истребителей Gripen на Украине в рамках договора о продаже Киеву 100-150 самолетов JAS 39 Gripen E. Об этом сообщил исполнительный директор концерна Микаэль Йоханссон в интервью газете Financial Times (FT).

«Это не так просто сделать в условиях конфликта, но было бы здорово», — заявил Йоханссон.

По его словам, речь идет о создании мощностей для окончательной сборки, испытаний и, возможно, выпуска деталей для истребителей на территории Украины. Он отметил, что ключевым вопросом остается финансирование будущей сделки с Киевом. Йоханссон рассказал, что обсуждается использование замороженных в Европе российских активов. Однако против этого выступает Бельгия, добавил он. Окончательное решение будет зависеть от договоренностей между Швецией и другими странами Евросоюза.

22 октября Швеция и Украина подписали документ по поставкам Киеву шведских истребителей Gripen E. Речь идет о потенциальном контракте на производство и экспорт 100–150 боевых самолетов этой модели для Украины. Первую партию истребителей Украина сможет получить не ранее, чем через три года, отметил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

