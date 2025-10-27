Украинский командир выложил в сеть секретные военные карты

Начальник управления штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Манько, ранее судимый за коррупцию, разбой и грабежи, а также являющийся бывшим командиром «Правого сектора» (организация запрещена в России), опубликовал в своих соцсетях карты с линией фронта, которые имеют пометку «секретно». Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, на выложенных в сеть кадрах показан самый напряженный участок фронта, где активнее всего наступают российские войска. В публикации уточнили, что речь идет об участке от Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) до восточной части Днепропетровской и Запорожской областей.

Кроме того, Манько опубликовал видео на фоне военной карты, на котором рассказывает о ситуации на Новопавловском направлении.

В «Стране.ua» уточнили, что выложенные украинским командиром карты сильно отличаются от тех, что публиковал украинский ресурс Deep State. В издании отметили, что на некоторых участках разница достигает до 9 км. Утверждается, что фронт на карте Deep State зашел далеко за линию от того, что указано на картах Манько.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что у Валентина Манько много свободного времени и это время он посвящает популяризации себя в соцсетях. По данным источника, командующий ежедневно посещает брифинги, участвует в прямых эфирах, ходит на интервью, публикует посты с обстановкой на фронте и прочее.

Ранее командующий штурмовиками ВСУ сплясал в трусах под русскую песню.