На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский командир выложил в сеть секретные военные карты

Командир штурмовых войск ВСУ Манько опубликовал в соцсетях военные карты
true
true
true

Начальник управления штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Манько, ранее судимый за коррупцию, разбой и грабежи, а также являющийся бывшим командиром «Правого сектора» (организация запрещена в России), опубликовал в своих соцсетях карты с линией фронта, которые имеют пометку «секретно». Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, на выложенных в сеть кадрах показан самый напряженный участок фронта, где активнее всего наступают российские войска. В публикации уточнили, что речь идет об участке от Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) до восточной части Днепропетровской и Запорожской областей.

Кроме того, Манько опубликовал видео на фоне военной карты, на котором рассказывает о ситуации на Новопавловском направлении.

В «Стране.ua» уточнили, что выложенные украинским командиром карты сильно отличаются от тех, что публиковал украинский ресурс Deep State. В издании отметили, что на некоторых участках разница достигает до 9 км. Утверждается, что фронт на карте Deep State зашел далеко за линию от того, что указано на картах Манько.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что у Валентина Манько много свободного времени и это время он посвящает популяризации себя в соцсетях. По данным источника, командующий ежедневно посещает брифинги, участвует в прямых эфирах, ходит на интервью, публикует посты с обстановкой на фронте и прочее.

Ранее командующий штурмовиками ВСУ сплясал в трусах под русскую песню.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами