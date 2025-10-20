На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Командующий штурмовиками ВСУ сплясал в трусах под русскую песню

Полковник ВСУ Манько станцевал в трусах под песню российской группы «Пневмослон»
true
true
true

Командующий украинскими штурмовиками, полковник ВСУ Валентин Манько поделился странными видео в соцсетях, на которых он танцует под русскую матерную песню и выясняет, какой ему подходит персонаж из российского сериала. Кадрами с Манько в соцсети X поделился экс-командир нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Богдан Кротевич.

«Советую подписаться на страницы командующего штурмовыми войсками. Александр Станиславович [Сырский] действительно хорошее кадровое решение, стало все ясно!» — написал военный.

На первом видео украинский офицер пляшет под песню группы «Пневмослон» с нецензурным названием и текстом, а на втором проходит тест «Кто ты из «Слова пацана». Оказалось, что Манько — один из героев по кличке Турбо.

Новость дополняется.

Новости Украины
