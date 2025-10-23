Стало известно, чем занимается большую часть времени командующий штурмовыми войсками ВСУ

Командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранее судимый за коррупцию, разбой и грабежи, экс-командир «Правого сектора» (организация запрещена в России) Валентин Манько большую часть времени проводит в соцсетях. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах РФ.

Источник уточнил, что у командующего новым родом войск ВСУ появилось много свободного времени.

«Это время он посвящает популяризации себя в соцсетях. Ежедневные брифинги, прямые эфиры, хождения по интервью, посты с обстановкой и прочая активность», — отметили в силовых структурах.

25 сентября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила мнение, что создание штурмовых войск в структуре ВСУ сделает обыденной тактику «мясных» штурмов, практикуемых главкомом украинских войск Александром Сырским.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября анонсировал появление отдельных штурмовых войск внутри ВСУ. Он указал, что уже существуют «штурмовые батальоны, полки» и пришло время выходить в юридическую плоскость.

Ранее в силовых структурах рассказали о новой роли спецназа Украины.