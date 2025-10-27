В Госдуме назвали главное преимущество ядерной ракеты «Буревестник»

Запуск ядерной ракеты «Буревестник» — это намек Соединенным Штатам Америки на военные возможности России, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что ракета невидима для систем ПВО, подобных американскому Patriot, и с легкостью поразит любую цель.

«Самое главное и неоспоримое преимущество ракеты 9М730, которая всероссийским голосованием получила название «Буревестник» — ее практически неограниченная дальнобойность. Уверен, что не случайно запуск на 14 000 километров совпал с определенным охлаждением в российско-американских отношениях — это определенный намек Соединенным Штатам на наши военные возможности. Они, конечно, могут поставить Украине Tomahawk, как грозит Трамп, но должны знать, что российский «Буревестник» с легкостью поразит любую цель на американском континенте. При этом ракета, хоть и летать может почти бесконечно долго, по сути, крылатая, идет низко, огибая рельеф местности, для систем ПВО, подобных американскому Patriot, невидима. То есть, [это] оружие совершенно нового невиданного доселе класса», — сказал Журавлев.

26 октября президент России Владимир Путин принял доклад от начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Отчет касался успешного испытания крылатой ракеты «Буревестник», отличающейся неограниченной дальностью и оснащенной ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе на протяжении 15 часов, подтвердив свою способность обходить существующие системы противовоздушной обороны. Путин поручил начать процесс подготовки к включению данного комплекса в состав вооружения российской армии.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался об успешных испытаниях «Буревестника».