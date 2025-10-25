В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по плотине Белгородского водохранилища

Удар ВСУ по плотине Белгородского водохранилища является актом терроризма. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Это терроризм. ВСУ и Крым пытались лишить питьевой воды. Это как нацисты перекрывали воду в Одессе, когда наши разведчики, ценой своей жизни, вернули воду в город, про это фильм снимали», — заявил Колесник.

Депутат также напомнил о разрушении Каховской ГЭС, когда люди потеряли урожай и жилье. Украинские военные бьют по гражданской инфраструктуре, из-за чего страдает население, подчеркнул он.

До этого глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате удара ВСУ получила повреждения плотина Белгородского водохранилища. По словам Гладкова, жителям районов, которые может затопить, предложили уехать в пункты временного размещения в Белгороде. Губернатор перечислил населенные пункты и улицы, которым грозит подтопление.

Глава региона также обратился к жителям с просьбой получать оперативные данные в районных чатах, у властей и по номеру экстренных служб.

