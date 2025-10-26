На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Более 25 БПЛА атаковали три области России

Минобороны сообщило об уничтожении 26 дронов над тремя регионами России
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за пять часов уничтожили над тремя регионами страны 26 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 11:00 до 16:00. БПЛА были нейтрализованы в Белгородской (17), Брянской (шесть) и Курской областях (три беспилотника).

До этого стало известно, что ВСУ опять попытались ударить по дамбе Белгородского водохранилища беспилотниками «Дартс». Предварительно налет произошел около 14:30. Местные жители рассказали, что после атаки раздался взрыв, в домах дрожали стекла.

Накануне плотина Белгородского водохранилища уже была повреждена при ударе ВСУ. После этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что противник может попытаться нанести повторный удар. Это грозит подтоплением поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц в соседних населенных пунктах. Там живут около 1 тыс. чел. Власти предложили им перебраться в пункты временного размещения в Белгороде.

Ранее чешский беспилотник со 100-килограммовой бомбой попытался ударить по ж/д станции в ДНР.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами