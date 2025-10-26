Более 25 БПЛА атаковали три области России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за пять часов уничтожили над тремя регионами страны 26 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 11:00 до 16:00. БПЛА были нейтрализованы в Белгородской (17), Брянской (шесть) и Курской областях (три беспилотника).

До этого стало известно, что ВСУ опять попытались ударить по дамбе Белгородского водохранилища беспилотниками «Дартс». Предварительно налет произошел около 14:30. Местные жители рассказали, что после атаки раздался взрыв, в домах дрожали стекла.

Накануне плотина Белгородского водохранилища уже была повреждена при ударе ВСУ. После этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что противник может попытаться нанести повторный удар. Это грозит подтоплением поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц в соседних населенных пунктах. Там живут около 1 тыс. чел. Власти предложили им перебраться в пункты временного размещения в Белгороде.

Ранее чешский беспилотник со 100-килограммовой бомбой попытался ударить по ж/д станции в ДНР.