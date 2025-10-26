На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китай может получать сою из Приморья вместо американской продукции

Министр Сидоренко: Приморье может поставлять в Китай до 400 тыс. тонн сои в год
Приморский край может ежегодно поставлять в Китай до 400 тыс. тонн сои, компенсируя снижение закупок КНР американской продукции. Об этом сообщил министр международных и внешнеэкономических связей региона Константин Сидоренко на полях 3-го Российско-Китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне, пишет ТАСС.

Он отметил, что весь текущий объём производства сои в Приморье может быть направлен на экспорт, поскольку регион находится далеко от внутреннего рынка России. По его словам, край готов заменить американские поставки сои в Китай, однако на пути реализации проекта существуют административные вопросы, которые находятся в стадии решения.

Министр также подчеркнул экспортный потенциал региона по другим сельхозтоварам, включая кукурузу, мед и морепродукты. Он отметил, что Китай в условиях торговых противоречий с США снизил закупки американской сои и ищет альтернативные источники, в том числе в Южной Америке.

Форум в Шэньяне, где прозвучали эти заявления, проходил 24–25 октября с участием представителей властей КНР, российских региональных правительств и предпринимателей двух стран.

Ранее Китай нарастил поставки косметики в Россию.

