Китай нарастил поставки косметики в Россию

Госстат КНР: в январе-сентябре Китай увеличил поставки косметики в РФ в 1,6 раза
Shutterstock

Китай нарастил поставки косметики в Россию с начала 2025 года в 1,6 раз, до $115,4 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Госстата КНР.

По данным китайского ведомства, выросли поставки всей косметики, кроме той, что используется для маникюра и педикюра.

Больше всего увеличились поставки средств для ухода за кожей ($61,9 млн), средств для гигиены полости рта ($34 млн), для макияжа глаз ($21,1 млн) и губ ($20,3 млн). Самый большой рост показали средства для волос — в 2,2 раза, до $18,8 млн.

Россия находится на пятом месте среди основных покупателей китайской косметики, поднявшись с девятого за три квартала 2025 года. РФ опережают США ($707,4 млн), Великобритания ($246,1 млн), Индонезия ($211,6 млн) и Нидерланды ($123,5 млн).

Накануне торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Соединенные Штаты больше не могут сохранять существующие торговые отношения с Китаем, которые на протяжении двух десятилетий складывались не в пользу американской стороны.

11 октября Трамп объявил, что вводит с 1 ноября 100%-ные пошлины на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также глава Белого дома сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на заключение честной торговой сделки с КНР.

