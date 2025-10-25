Главный раввин Днепра назвал точную дату окончания конфликта на Украине

Конфликт на Украине закончится 15 января 2026 года. Об этом со ссылкой на «больших людей в Европе» сообщил главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий, передает Telegram-канал «Политика страны».

«Война закончится через два месяца. Я готов за это спорить», — заявил он.

По его словам, конфликт должен быть завершен до 15 января. Каминецкий призвал всех на «большой лехаим» (тост, который в переводе означает «за жизнь» — прим. ред.). Он добавил, что эта дата была выбрана, потому что на Новый год «люди будут заняты» и нужно «чуть-чуть больше времени».

Каминецкий подчеркнул, что говорит это не в качестве пророка или раввина, а потому что это мнение «больших людей в Европе». Главный раввин отметил, что это «не дрим и не мечта, и не молитва», а будущее, которое ждет страну.

До этого депутат Верховной рады Вадим Ивченко заявил, что условия прекращения украинского конфликта для президента Владимира Зеленского будут намного хуже, чем те, которые были ему предложены в Стамбуле в 2022 году. Он предупредил, что мирное соглашение «точно не будет заключено на тех условиях, на которых хочет Украина».

Ранее Путин назвал украинский конфликт болью для украинцев и русских.