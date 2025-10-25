В Раде резко выразились об окончании конфликта

Условия прекращения украинского конфликта для президента Владимира Зеленского будут намного хуже, чем те, которые были ему предложены в Стамбуле в 2022 году. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Ивченко, его слова передает РИА Новости.

Он предупредил, что мирное соглашение «точно не будет заключено на тех условиях, на которых хочет Украина». При этом, по словам Ивченко, если какие-то договоренности будут достигнуты без Киева, то Зеленского просто поставят перед фактом и вынудят их выполнить.

«Дальше (Президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп будет тихонько договариваться с европейскими лидерами, а Зеленский, фактически, поставлен — с ним не будут говорить», — подчеркнул депутат.

Ивченко также полагает, что без поддержки европейских стран, Украина проиграет — «мы это понимаем».

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе рабочего визита в США, заявил в интервью CNN, что Москва, Вашингтон и Киев приближаются к окончательному разрешению украинского конфликта дипломатическим путем. Он отметил, что Российская Федерация хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта.

Ранее Путин назвал украинский конфликт болью для украинцев и русскихю