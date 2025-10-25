На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Герасимов оценил ход выполнения боевых задач группировки «Центр»

МО: Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Центр»
true
true
true

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки «Центр» на Красноармейском направлении и отметил ее успехи в освобождении ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зонах своей ответственности.

Начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги и отметил успехи в освобождении Донецкой Народной Республики (ДНР) и поставил задачи на дальнейшие действия.

До этого Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о замысле плановой тренировки стратегических ядерных сил.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в среду под руководством Путина была проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих.

В ходе нее были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.

Ранее генерал Попов заявил, что полностью уничтожить ВПК Украины можно лишь ядерным оружием.

