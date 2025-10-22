На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину о плане тренировки ядерных сил

Герасимов доложил Путину о плане тренировки стратегических ядерных сил
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Начальник Генерального штаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о замысле плановой тренировки стратегических ядерных сил РФ. Об этом сообщило РИА Новости.

«Практические действия будут осуществлять подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» государственного испытательного космодрома Плесецк, ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Брянск» из акватории Баренцева моря, стратегические ракетоносцы Ту-95МС», — сказал Герасимов.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в среду под руководством Путина была проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих.

В ходе нее были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.

Согласно новой редакции военной доктрины, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства.

Ранее генерал Попов заявил, что полностью уничтожить ВПК Украины можно лишь ядерным оружием.

