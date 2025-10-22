В России прошла тренировка стратегических ядерных сил

Вооруженные силы России отработали применение наземной, морской и авиационной составляющих стратегических ядерных сил под руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба Кремля.

«На тренировке проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами). Все задачи тренировки выполнены», — говорится в сообщении.

В ходе испытаний ВС РФ запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» с космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке, а также баллистическую ракету «Синева» с атомной подлодки «Брянск», находящейся в акватории Баренцева моря.

Кроме того, самолеты Ту-95МС отработали пуски крылатых ракет.

10 октября Путин в ходе пресс-конференции в Таджикистане заявил, что в ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии. Лидер РФ заявил, что в данный момент оно проходит испытания.

Глава государства добавил, что у России новизна и современность вооружений находятся на очень высоком уровне относительно других государств. Он подчеркнул, что это касается в том числе средств ядерного сдерживания.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об учениях НАТО по ядерному сдерживанию.