Украинские военнослужащие предприняли попытку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) установить флаг на потерянных позициях в Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оператора дронов группировки российских войск «Восток» с позывным «Соболь».

По словам мужчины, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с беспилотника сбросили флаг на металлический штырь, находившийся в непосредственной близости от занимаемых позиций. Военный Вооруженных сил РФ подчеркнул, что это был не первый подобный случай.

«Делают это с той целью, чтобы показать ложные материалы своим гражданам — будто у них обстановка на фронте стабильная», — сказал «Соболь».

В распоряжении журналистов оказался один из радиоперехватов, который свидетельствует о том, что солдаты ВСУ снимали флаг с воздуха. Авторы материала предположили, что украинские бойцы собирались продать видеозапись блогерам для ее распространения в сети.

24 октября министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Першотравневое в Днепропетровской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

Ранее российские бойцы уничтожили подземные ракетные цеха ВСУ в Днепропетровской области.