На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС России уничтожили подземные ракетные цеха ВСУ в Днепропетровской области

Лебедев: войска России разбили подземные цеха ВСУ по сборке ракет
true
true
true
close
РИА Новости

Российские военнослужащие ударили по подземным цехам по производству боеприпасов в Днепропетровской области. Об этом РИА Новости, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в Павлограде и Павлоградском районе уничтожены производственные площади и цеха, где производились ракеты. В некоторых случаях беспилотники отрабатывали по объектам накопления топлива, боекомплектам и узлам связи, отметил Лебедев.

Российские войска также поразили цех авиаремонтного предприятия Вооруженных сил Украины в Харькове, где производилась сборка беспилотников самолетного типа.

20 октября ряд украинских СМИ сообщали о сериях взрывов в регионах.

Кроме того, Лебедев отметил, что в ответ на атаки ВСУ по российским гражданским объектам ВС России регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины — объектам энергетики, оборонной промышленности и военного управления и связи.

Ранее ВС России ударили по складу и подразделению элитной разведки МО Украины под Черниговом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами