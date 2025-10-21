ВС России уничтожили подземные ракетные цеха ВСУ в Днепропетровской области

Российские военнослужащие ударили по подземным цехам по производству боеприпасов в Днепропетровской области. Об этом РИА Новости, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в Павлограде и Павлоградском районе уничтожены производственные площади и цеха, где производились ракеты. В некоторых случаях беспилотники отрабатывали по объектам накопления топлива, боекомплектам и узлам связи, отметил Лебедев.

Российские войска также поразили цех авиаремонтного предприятия Вооруженных сил Украины в Харькове, где производилась сборка беспилотников самолетного типа.

20 октября ряд украинских СМИ сообщали о сериях взрывов в регионах.

Кроме того, Лебедев отметил, что в ответ на атаки ВСУ по российским гражданским объектам ВС России регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины — объектам энергетики, оборонной промышленности и военного управления и связи.

Ранее ВС России ударили по складу и подразделению элитной разведки МО Украины под Черниговом.