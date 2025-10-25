На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прилепин планирует попасть в зону СВО уже в ноябре

Писатель Прилепин заявил, что рассчитывает попасть на фронт в ноябре
Telegram-канал «Захар Прилепин»

Писатель Захар Прилепин заявил, что уже физически подписал контракт с российским Минобороны, и планирует попасть на фронт в ноябре. Об этом сообщает ТАСС.

«С моей стороны [контракт] физически подписан. Принимающая сторона на словах уже сказала: «Да, конечно же, заходи». Я рассчитываю [попасть в подразделение] в ноябре», — сказал агентству писатель.

До этого он говорил, что берет паузу в литературной деятельности как минимум на срок своего военного контракта. Он отметил, что свои программы он записывает за три–четыре месяца вперед, поскольку часто находится в командировках и занят по контрактам, и подготовленные выпуски выходят в эфир в то время, когда он служит.

В июле публицист рассказал, что обсуждал с женой возможность переезда в другую страну. По словам Прилепина, разговор длился три минуты. Жена спросила его, планирует ли он переехать после покушения. Он ответил, что нет. Прилепин попросил не наделять его слова «дополнительными смыслами».

Ранее Прилепин вспомнил, как чуть не уволил сотрудников из-за дня рождения.

