Прилепин вспомнил, как его хотели «ликвидировать»

Писатель Захар Прилепин признался на пресс-конференции, посвященной его 50-летию, что обсуждал с женой возможность переезда в другую страну. Его слова передает корреспондентка «Газеты.Ru».

По словам Прилепина, разговор длился три минуты. Жена спросила его, планирует ли он переехать после покушения. Он ответил, что нет.

«Я говорю ей: «Да нет». Во-первых, если меня ищут, а меня ищут и по-прежнему хотят ликвидировать, то найдут в другом месте, поэтому никуда я бегать не буду. Я люблю свой дом», — заявил публицист.

Прилепин попросил не наделять его слова «дополнительными смыслами».

«Вот сейчас, когда мы с вами разговариваем, на фронте находится полмиллиона человек. Они воюют непосредственно. В штурм пойдут. В них стреляют. А в меня — не факт, что будут. У них вы не спрашиваете: «А вы не волнуетесь, что вы сейчас полежите туда, а оттуда вам прилетит прямо в лоб?» — отметил писатель.

Как заявил Прилепин, он решил относиться к покушениям спокойно и принять как данность, если его деятельность приведет к кончине.

6 мая 2023 года в машине, в которой Прилепин ехал со своим соратником Александром Шубиным в Нижегородской области, произошел взрыв. Писателю провели несколько операций. Следственный комитет квалифицировал происшедшее как теракт.

В результате взрыва писатель был тяжело ранен и долгое время провел в больнице.

Ранее Захар Прилепин вспомнил, как чуть не уволил сотрудников из-за дня рождения.