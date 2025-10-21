Прилепин приостановит писательскую деятельность

Прилепин заявил, что берет паузу в литературной деятельности на время службы

Писатель Захар Прилепин заявил а разговоре с РИА Новости, что берет паузу в литературной деятельности как минимум на срок своего военного контракта.

«Иногда надо прекращать писать, иногда надо жить. Для того, чтобы хорошо писать, надо сначала хорошо жить», — сказал Прилепин журналистам.

Он отметил, что свои программы он записывает за три–четыре месяца вперед, поскольку часто находится в командировках и занят по контрактам, и подготовленные выпуски выходят в эфир в то время, когда он служит.

По словам Прилепина, сейчас в эфир выходит его шоу «Захар Плюс», для которого он заранее записал 16 выпусков — этого, по его оценке, хватит примерно на половину срока контракта. Он также добавил, что планирует записать несколько уроков русского языка — около восьми–двенадцати выпусков.

До этого стало известно, что Прилепин планирует заключить новый военный контракт, чтобы вернуться на фронт.

В июле публицист рассказал, что обсуждал с женой возможность переезда в другую страну. По словам Прилепина, разговор длился три минуты. Жена спросила его, планирует ли он переехать после покушения. Он ответил, что нет. Прилепин попросил не наделять его слова «дополнительными смыслами».

