Прилепин приостановит писательскую деятельность

Прилепин заявил, что берет паузу в литературной деятельности на время службы
true
true
true
close
Alexander Zemlianichenko/AP

Писатель Захар Прилепин заявил а разговоре с РИА Новости, что берет паузу в литературной деятельности как минимум на срок своего военного контракта.

«Иногда надо прекращать писать, иногда надо жить. Для того, чтобы хорошо писать, надо сначала хорошо жить», — сказал Прилепин журналистам.

Он отметил, что свои программы он записывает за три–четыре месяца вперед, поскольку часто находится в командировках и занят по контрактам, и подготовленные выпуски выходят в эфир в то время, когда он служит.

По словам Прилепина, сейчас в эфир выходит его шоу «Захар Плюс», для которого он заранее записал 16 выпусков — этого, по его оценке, хватит примерно на половину срока контракта. Он также добавил, что планирует записать несколько уроков русского языка — около восьми–двенадцати выпусков.

До этого стало известно, что Прилепин планирует заключить новый военный контракт, чтобы вернуться на фронт.

В июле публицист рассказал, что обсуждал с женой возможность переезда в другую страну. По словам Прилепина, разговор длился три минуты. Жена спросила его, планирует ли он переехать после покушения. Он ответил, что нет. Прилепин попросил не наделять его слова «дополнительными смыслами».

Ранее Прилепин вспомнил, как чуть не уволил сотрудников из-за дня рождения.

