Захар Прилепин вспомнил, как чуть не уволил сотрудников из-за дня рождения

Писатель Прилепин пообещал сотрудникам уволить их, если они еще раз устроят ему юбилей

Писатель Захар Прилепин признался на пресс-конференции, посвященной его 50-летию, что не хотел праздновать свой юбилей. Его слова передает корреспондентка «Газеты.Ru».

Прилепин признался, что случайно узнал о большом праздновании его юбилея в Москве, когда мать попросила купить ей платье.

«Мне позвонила моя мама и говорит: «Мне нужно платье, сынок». Я говорю: «Мама, зачем тебе платье? Ты живешь в деревне. Куда тебе в нем идти? Конечно, я тебе куплю, но зачем?». Она говорит: «Прием у тебя. День рождения». Говорю: «Какой прием, мам?». «У тебя в Москве день рождения. Прием. Мне сказали, что будет большая церемония», — поделился писатель.

По словам Прилепина, он сразу догадался, кто организовал торжество, и позвонил этим людям. Сотрудники отметили, что мероприятие уже поздно отменять. Они позвали кремлевский оркестр и других крупных музыкантов. Писатель признался, что едва не уволил сотрудников.

«Это был для меня шок. Я не хочу, без пафоса, водить хороводы вокруг себя. Ну 50 лет. Ну хорошо. Знаю, что кто-то ко мне хорошо относится, кто-то плохо. В общем, пришлось мне все это пережить. Шахназаров отдал огромный кинотеатр на «Мосфильме» на все это. Там меня чествовали, пили. Хорошо, я увидел много своих друзей и был этому рад», — отметил публицист.

Прилепин понадеялся, что такой ситуации не повторится. Писатель пообещал сотрудникам уволить их, если они еще раз устроят ему юбилей.

Ранее писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) объявили в розыск.