Марочко: армия РФ почти полностью выбила ВСУ из Новоселовки в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные почти полностью выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Новоселовки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

«Противник практически уже выбит [из Новоселовки] и, естественно, у него нет возможности выйти, даже если кто-то остался в живых, с данного населенного пункта. Сейчас идет зачистка как данного населенного пункта, так и его окрестностей», — пояснил Марочко.

25 октября Марочко сообщал, что российские войска охватывают Северск в Донецкой народной республике с трех направлений.

По словам эксперта, на прошедшей неделе ВС РФ вели планомерный охват украинской группировки в Северске.

18 октября Марочко сообщал, что освобождение российской армией села Песчаное в Харьковской области снизит количество ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум округам Луганской Народной Республики (ЛНР) — Троицкому и Сватовскому.

По его словам, речь идет о Троицком и Сватовском муниципальных округах. Марочко отметил, что уровень безопасности местных жителей после освобождения российскими военнослужащими повысился.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении семи населенных пунктов в зоне СВО.