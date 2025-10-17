МО: российская армия взяла под контроль Песчаное и Тихое в Харьковской области

Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В публикации говорится, что оперативным освобождением Тихого занималась российская группировка войск «Север». При этом освобождение Песчаного осуществляла группировка войск «Запад».

Взятие территорий населенных пунктов проводилось при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и ударных беспилотников. В ходе операции бойцы уничтожили технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских военных.

«Штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от подразделений ВСУ, освободив населенный пункт», — говорится в сообщении.

После наступления бойцы продолжили двигаться вперед, вытесняя солдат ВСУ из населенных пунктов и укрепленных позиций.

До этого в сводке российского оборонного ведомства сообщалось, что за неделю российские войска установили контроль над семью населенными пунктами в зоне СВО. В ходе взятия территорий армия Украины понесла значительные потери в живой силе. Помимо этого, бойцы ВС РФ ликвидировали технику противника.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о взятии села Ступочки в ДНР.