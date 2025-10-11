На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкор опубликовал кадры масштабного налета на Белгород

Военкор Поддубный сообщил о мощнейшем ракетном налете на Белгород
Белгород подвергся интенсивному ракетному удару, который был отражен силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале, опубликовав кадры с места событий.

«Дежурные расчеты уничтожили множество целей на подлете к Белгороду. О последствиях на земле информация уточняется», — написал военкор.

На кадрах, опубликованных Поддубным, слышны звуки взрывов и видны яркие вспышки.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об отражении ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) силами ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Пожарный расчет занимается ликвидацией огня. В коммерческом объекте выбиты окна, посечены кровля и фасад. Повреждены две машины», — проинформировал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее под Белгородом два человека пострадали при атаках беспилотников.

