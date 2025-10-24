На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские авиабомбы нанесли удар по одному из главных портов Украины

Подоляка: российские КАБ ударили по порту Южный в Одесской области
РИА Новости

Российские Вооруженные силы впервые нанесли удар при помощи авиабомб по порту Южный в Одесской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный блогер Юрий Подоляка.

Он напомнил, что порт Южный — один из ключевых объектов морской инфраструктуры Украины, через который осуществляются в том числе поставки западного оружия и боеприпасов.

«Уничтожение возможности принимать эти грузы — важный фактор, который может повлиять на ход военной кампании. И эти порты надо блокировать. Новые 500-кг КАБы «с ускорителем» могут сильно помочь в решении данной проблемы», — отметил Подоляка.

По мнению блогера, недавнее решение Соединенных Штатов о введении санкций против РФ «развязало руки» российской армии, и это можно увидеть как раз на примере порта Южный.

О том, что ВС России впервые применило корректируемые авиабомбы (КАБ) против объектов в Одесской области, 24 октября заявлял руководитель украинской военной администрации региона Олег Кипер. По его словам, такие удары могут нести «значительные разрушения».

Ранее ВС РФ установили суточный рекорд по числу КАБ, сброшенных на объекты украинской армии.

