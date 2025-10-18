ВС РФ установили суточный рекорд по числу КАБ, сброшенных на объекты украинской армии

Российские войска за сутки сбросили 268 корректируемых авиабомб (КАБ) на военные объекты Украины, что стало рекордом за все время конфликта. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

«Вчера российские войска нанесли по территории Украины 109 авиационных удара, скинув 268 корректируемых авиабомбы», — отмечается в отчете за 18 октября.

В субботу Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удары по украинским позициям и объектам военно-промышленного комплекса Украины в 156 районах. Среди целей атаки были названы оборонные предприятия Украины, центр подготовки операторов дронов Главного управления разведки (ГУР) Украины, мастерская по производству и сборке БПЛА, радиолокационная станция ПВО ВСУ и непосредственно пункты размещения украинских военных.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ ударили по складу и полигону, на котором тренировалось элитное подразделение ГУР Украины под Черниговом. После ударов 17 тысяч жителей Черниговской области остались без света.

Ранее в украинском селе неизвестные второй раз украли неразорвавшуюся авиабомбу.