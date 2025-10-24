ВС РФ впервые ударили авиабомбами по объектам в Одесской области

В Одесской области сообщили о первом ударе российских КАБ по региону

Российские корректируемые авиабомбы (КАБ) впервые ударили по целям в Одесской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель украинской областной военной администрации Олег Кипер.

«Во время сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы <...>. Это новая серьезная угроза для Одесской области», — заявил Кипер.

По его словам, такие удары могут нести «значительные разрушения».

20 октября сообщалось о мощных взрывах в Одессе и ряде районов Одесской области в результате ударов по инфраструктурным и промышленным объектам. Также они произошли в Днепропетровской и Черниговской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС РФ установили суточный рекорд по числу КАБ, сброшенных на объекты украинской армии.