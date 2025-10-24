На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о ликвидации российскими бойцами комплекса NASAMS ВСУ в зоне СВО

РИА: армия России уничтожила ракетный комплекс NASAMS ВСУ на Сумском направлении
Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия уничтожила пусковую установку и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РФ.

«Комбинированным ударом поражена позиция украинского зенитного ракетного комплекса, предположительно, NASAMS», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе операции была уничтожена пусковая установка и радиолокационная станция комплекса.

22 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по штабному бункеру офицеров из стран — членов НАТО в Киевской области. Он отметил, что Вооруженные силы РФ также поразили цех по производству двигателей для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) недалеко от аэропорта Жуляны в Киевской области.

19 октября пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS была уничтожена возле Владимировки в Черниговской области Украины. По словам собеседника РИА, бойцы российской армии также ликвидировали автомобили сопровождения, а также два взвода личного состава украинской армии.

Ранее Зеленский снова попросил Patriot, NASAMS и «другие жизненно важные системы».

СВО: последние новости
