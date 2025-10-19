Пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS уничтожена возле Владимировки в Черниговской области Украины. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«Уничтожена стартовая позиция американской РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Владимировка», — уточнил источник.

По его словам, ликвидированы пусковая установка и автомобили сопровождения, а также до взвода личного состава украинской армии.

17 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военнослужащие нанесли удары по аэропорту ВСУ в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области. Как он отметил, на территории объекта находились не менее пяти самолетов, включая произведенные в странах — членах НАТО. Украинские солдаты осуществляли с территории аэродрома массовый запуск дронов по южной части РФ, в том числе по Крыму, Ростовской области и Краснодарскому краю.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий группировки «Восток».