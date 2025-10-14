Зеленский снова попросил Patriot и «другие жизненно важные системы»

Зеленский: в США и Европе знают о необходимости жизненно важных систем для ВСУ

Соединенные Штаты и страны Европы знают, что Украине нужны дополнительные системы ПВО, а также «другие жизненно важные системы». Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Партнеры знают, что для этого нужно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, другие жизненно важные системы. Мы рассчитываем на действия США и Европы, «семерки», всех партнеров, которые имеют эти системы и могут предоставить их для защиты наших людей», — отметил он.

По словам Зеленского, Украине нужно достаточное количество средств ПВО, чтобы закрыть небо от ракет и беспилотников.

13 октября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский намерен провести встречу с Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Говорилось, что лидеры также обсудят вопросы, которые уже затрагивались в ходе двух телефонных разговоров, состоявшихся на прошлой неделе. В частности, речь пойдет об ударах по украинской энергетической инфраструктуре, а также о «некоторых конфиденциальных вопросах».

Ранее в Италии указали на пересмотр Трампом стратегии помощи Украине.