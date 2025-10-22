На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска поразили штабной бункер с офицерами стран НАТО на Украине

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по бункеру с офицерами стран НАТО под Киевом
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие ночью нанесли удар по штабному бункеру офицеров из стран — членов НАТО в Киевской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Есть данные об уничтожении штабного бункера вместе с офицерами, в том числе из стран НАТО», — сообщил он.

Источник агентства добавил, что Вооруженные силы РФ также поразили цех по производству двигателей для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Объект располагается недалеко от аэропорта Жуляны в Киевской области.

22 октября в российских силовых структурах заявили, что подразделения ВС РФ нанесли удар по лагерю подготовки иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полигоне Гончаровский в Черниговской области. В результате украинские войска потеряли около 200 бойцов и 10 единиц техники.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что военнослужащие страны ударили по производственной площадке Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Павлограде, где осуществлялась сборка ракет «Нептун» и «Гром-2» для ВСУ. По его словам, в результате удара были полностью уничтожены три производственных корпуса предприятия.

Ранее в Харьковской области ликвидировали группу колумбийских наемников ВСУ.

СВО: последние новости
