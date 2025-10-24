Российские дроны защитят технику от уничтожения

«Известия»: в России разработали аэрозольные боеприпасы для дронов

Российские дроны получили аэрозольные боеприпасы, которые позволят защитить технику от обнаружения и уничтожения. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что разработку уже используют в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Сброшенные с дронов аэрозольные гранаты позволяют скрыть личный состав и технику от обнаружения и поражения высокоточным оружием с радиолокационным наведением.

Источники издания в Минобороны утверждают, что новый тип боеприпасов уже проверили в боевых условиях.

По словам эксперта в области РХБЗ Олега Желтоножко, гранаты содержат некое вещество, которое рассеивает радиолокационное излучение определенных частот.

До этого сообщалось, что концерн «Калашников» поставил Вооруженным силам РФ партию высокоточных снайперских винтовок СВ-98 калибра 7,62 мм.

По данным концерна, винтовка демонстрирует высокую кучность при стрельбе снайперскими патронами 7Н1 и 7Н14 и совместима с полной номенклатурой боеприпасов 7,62×54R. На ствол можно устанавливать различные оптические и ночные прицелы, а также глушитель.

Ранее в России испытали октокоптер, способный нести мину ТМ-62.