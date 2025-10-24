На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские дроны защитят технику от уничтожения

«Известия»: в России разработали аэрозольные боеприпасы для дронов
true
true
true
close
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Российские дроны получили аэрозольные боеприпасы, которые позволят защитить технику от обнаружения и уничтожения. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что разработку уже используют в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Сброшенные с дронов аэрозольные гранаты позволяют скрыть личный состав и технику от обнаружения и поражения высокоточным оружием с радиолокационным наведением.

Источники издания в Минобороны утверждают, что новый тип боеприпасов уже проверили в боевых условиях.

По словам эксперта в области РХБЗ Олега Желтоножко, гранаты содержат некое вещество, которое рассеивает радиолокационное излучение определенных частот.

До этого сообщалось, что концерн «Калашников» поставил Вооруженным силам РФ партию высокоточных снайперских винтовок СВ-98 калибра 7,62 мм.

По данным концерна, винтовка демонстрирует высокую кучность при стрельбе снайперскими патронами 7Н1 и 7Н14 и совместима с полной номенклатурой боеприпасов 7,62×54R. На ствол можно устанавливать различные оптические и ночные прицелы, а также глушитель.

Ранее в России испытали октокоптер, способный нести мину ТМ-62.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами