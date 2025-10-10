На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России испытали октокоптер, способный нести мину ТМ-62

«НПП»: в России испытали способный нести мину ТМ-62 дрон-октокоптер
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Дрон-октокоптер, который может нести полезную нагрузку до 12 кг, в том числе противотанковую мину ТМ-62, испытали и применяют в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал ТАСС официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

«Во фронтовой лаборатории одной из армий испытали октокоптер — дрон с восемью лопастями. Отправляется он с полезной нагрузкой до 12 килограммов», — сообщил он.

Новый аппарат уже успешно применяют военные, в частности, на Харьковском направлении.

При этом октокоптер, по словам Потапова, оснащен достаточным количеством аккумуляторов для того, чтобы прибыть к точке сброса, а затем вернуться назад.

8 октября стало известно, что FPV-дрон «Артемида-10», оснащенный системой машинного зрения, подтвердил свою эффективность в ходе апробации в зоне спецоперации. Аппарат, по словам представителей научно-производственного объединения «Кайсант», с использованием боеприпаса от РПГ, так называемой «морковки», на 20 км стабильно долетает. При этом полная комплектация состоит из двух видеопередатчиков, дрон может работать на четырех диапазонах связи.

Ранее в России испытали новое орудие против беспилотников.

