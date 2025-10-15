«Калашников» поставил в войска высокоточные винтовки СВ-98

Концерн «Калашников» поставил Вооруженным силам РФ партию высокоточных снайперских винтовок СВ-98 калибра 7,62 мм. Об этом сообщается на сайте холдинга.

«Поставка изделия, широко используемого в зоне проведения специальной военной операции, выполнена точно в срок», — отмечается в сообщении.

По данным концерна, винтовка демонстрирует высокую кучность при стрельбе снайперскими патронами 7Н1 и 7Н14 и совместима с полной номенклатурой боеприпасов 7,62×54R. На ствол можно устанавливать различные оптические и ночные прицелы, а также глушитель.

Конструкция винтовки ориентирована на удобство стрелка: ложе выполнено из алюминиевого сплава, пистолетная рукоять — из ударопрочного полимера, а приклад оснащен необходимыми регулировками.

СВ-98 была разработана в 1998 году для подразделений специального назначения и правоохранительных органов и предназначена для эффективного поражения целей на дистанциях до одного километра. На протяжении десятилетий винтовка остается востребованной у военных и силовых структур. Спрос на нее растет из года в год.

1 сентября «Калашников» изготовил первую опытную партию 5,45 мм автомата малогабаритного АМ-17, который ранее успешно прошел войсковые и государственные испытания.

Ранее «Калашников» показал новые автоматы АК-15К, АК-15СК и пулемет РПЛ-7.