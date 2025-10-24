Слюсарь подтвердил массированную атаку дронов в Ростовской области

Системы ПВО отразили массированную воздушную атаку в Ростовской области, уничтожив беспилотники в небе над Таганрогом, Новошахтинском и рядом других районов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате атаки в нескольких районах произошли возгорания, которые были оперативно ликвидированы спасательными подразделениями. Жертв и пострадавших среди местного населения нет.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Новошахтинске, где из-за повреждений энергооборудования без электричества остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Аварийные службы частично восстановили подачу электроэнергии, переподключив потребителей на резервные линии.

Как уточнил губернатор, полное восстановление энергоснабжения для оставшихся примерно 1,5 тысячи потребителей будет проводиться в светлое время суток.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что в Ростовской области произошла серия взрывов.

Вечером 23 октября силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской областью.

