Слюсарь подтвердил массированную атаку дронов в Ростовской области

Слюсарь: силы ПВО отразили массированную атаку дронов в Ростовской области
Evgeniy Maloletka/AP

Системы ПВО отразили массированную воздушную атаку в Ростовской области, уничтожив беспилотники в небе над Таганрогом, Новошахтинском и рядом других районов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате атаки в нескольких районах произошли возгорания, которые были оперативно ликвидированы спасательными подразделениями. Жертв и пострадавших среди местного населения нет.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Новошахтинске, где из-за повреждений энергооборудования без электричества остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Аварийные службы частично восстановили подачу электроэнергии, переподключив потребителей на резервные линии.

Как уточнил губернатор, полное восстановление энергоснабжения для оставшихся примерно 1,5 тысячи потребителей будет проводиться в светлое время суток.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что в Ростовской области произошла серия взрывов.

Вечером 23 октября силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее стало известно, чем занимается большую часть времени командующий штурмовыми войсками ВСУ.

