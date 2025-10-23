Над российским регионом уничтожили 20 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

По информации ведомства, дроны были ликвидированы в промежутке с 16:00 до 20:00 мск.

23 октября в Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи над территорией страны перехватили 139 украинских беспилотников. Наибольшее количество целей — 56 — уничтожили в Белгородской области. В Брянской области сбили 22 дрона, в Воронежской области — 21, в Рязанской области — 14, в Ростовской области — 13. Еще четыре БПЛА ликвидировали в Крыму, по два — в Калужской, Тамбовской, Орловской и Волгоградской областях, один — в Курской области.

Днем в четверг беспилотники ВСУ массово атаковали Белгород и Белгородский район. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в ходе этой массированной атаки пострадали 12 мирных жителей.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.